Motorola Sound Auricolari senza filo: un vero AFFARE su Amazon

Da tempo ormai possiamo tutti dire addio alla scomodità del filo, grazie agli ultimi modelli di auricolari che sfruttano la tecnologia wireless tramite Bluetooth, sempre più piccoli e leggeri, pratici e di qualità. Il marchio Motorola è da anni una garanzia: qualità ad un buon prezzo, senza mai rinunciare ad un design elegante e innovativo. Scegli di affidarti a lui e prova i Moto Buds 250, gli Auricolari senza filo Motorola Sound a €39,99 con Amazon Prime.

Motorola Sound Auricolari senza filo: una vera garanzia

Gli auricolari senza filo di Motorola Sound si collegano al tuo smartphone, tablet e laptop tramite Bluetooth. Il modello Moto Buds 250 ti consente ben 18 ore di riproduzione: 6 con una sola ricarica, 12 in più tenendole nell’apposita custodia ricaricabile. Questa dispone della tecnologia QI: puoi caricarla anche su un apposito pad senza filo, oltre che con cavo USB-C incluso nella confezione. Utilizzali anche sotto la pioggia e durante lo sport: i Moto Buds 250 sono resistenti all’acqua e al sudore.

Dotati di microfono integrato, questi auricolari ti consentono di effettuare chiamate, collegate ad uno smartphone. La tua voce sarà chiara, priva di rumori in sottofondo. Con il microfono non solo telefonerai ai tuoi amici liberamente, ma potrai controllare le funzioni dei tuoi auricolari con i comandi vocali, tramite Siri di iOS e Google Assistant sui dispositivi Android. In dotazione avrai cuscinetti di diverse dimensioni per adattare perfettamente gli auricolari wireless al tuo orecchio. Il design minimal e le piccole dimensioni rendono i Moto Buds 250 unici nel loro genere, comodissimi da portare sempre con te in borsa, nello zaino o persino in tasca.

Cosa aspetti? Approfitta dell’offerta di Amazon Prime e acquista gli Auricolari senza filo Motorola Sound al costo di €39,99. Potrebbero anche interessarti questi Auricolari Bluetooth Multipoint Sony, se vuoi collegare più dispositivi alle tue cuffie wireless.

