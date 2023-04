Motorola Razr+ sta arrivando, ma con un nome tutto NUOVO

Il prossimo clamshell dell’OEM americano di proprietà di Lenovo si chiamerà Motorola Razr+. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, il foldable verrà venduto nei mercati internazionali con un moniker tutto nuovo. C’è la possibilità infatti, che disponga del nome “Moto Razr 40 Ultra“; questo è quanto suggerisce il portale della TDRA.

Motorola Razr + o Moto Razr 40 Ultra? Facciamo il punto

Andiamo con ordine: dal 2019 Motorola lancia sul mercato, quasi ogni anno, un nuovo Flip phone clamshell. La prossima iterazione si diceva che avesse il nome di “Moto Razr+”, ma adesso apprendiamo che non si chiamerà così. Secondo quanto si evince dai portali per la certificazione (3C, TDRA, REL e non solo), scopriamo che il suo nome ufficiale potrebbe essere diverso da quello che ci aspettavamo. La compagnia potrebbe voler adottare la medesima cifra stilistica sui suoi prodotti (almeno sulla denominazione dei suoi telefoni) . Ecco che quindi il clamshell potrebbe ricevere il nome “Moto Razr 40 Ultra“.

Ad ogni modo, sarà un super top di gamma dal design pieghevole, con un form factor “a conchiglia”, come si suol dire, o “clamshell”. Questo gadget sarà un’ammiraglia assoluto con processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, RAM veloci e storage capienti. Ci aspettiamo un pannello di prim’ordine con piega quasi inesistente. Fra le altre cose, suggeriamo che potrebbe esserci anche un comparto fotografico incredibilmente performante. Quando arriverà da noi sul mercato? Non prima dell’estate, a quanto pare o verso le prime settimane dell’ultimo quadrimestre dell’anno.

