Motorola Razr Lite si mostra online: pieghevole LOW-COST?

In queste ore sono trapelati online i primi render CAD ufficiali relativi al futuro clamshell di Motorola. Dovrebbe essere un pieghevole low-cost e si potrebbe chiamare Razr Lite.

Stando a quanto ipotizziamo, il colosso americano di proprietà di Lenovo sta lavorando ad una nuova iterazione del suo Flip phone. Si dovrebbe chiamare Razr+ (2023) e potrebbe giungere in commercio entro il mese di giugno. Dovrebbe essere alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso chip che abbiamo trovato sulla variante del 2022.

Motorola Razr (2023) o Razr Lite?

Grazie ad un nuovo rapporto pubblicato da Steve Hemmerstoffer e MySmartPrice, apprendiamo che ci sarà un ulteriore gadget pieghevole che ha il nome provvisorio di Motorola Razr Lite, anche se si chiamerà semplicemente Razr (2023), senza ulteriori fronzoli.

Sarà una versione “economica” dell’iterazione di punta, e si posizionerà in un gradino più basso rispetto al più potente Razr+ (2023) che avrà lo Snapdragon 8 Gen 2. Dai rendering emersi scopriamo che ci sarà un display foldable con cornici sottili e foro per la selfiecam.

Posteriormente invece avremo solo un piccolo schermo esterno, utile giusto per l’orario e qualche informazione chiave. Non mancheranno due lenti con flash LED al seguito.

Dulcis in fundo, citiamo la scocca con telaio curvo, linee sinuose ma non sono state rivelate le dimensioni del terminale.

Nelle notizie correlate, sappiamo che presto giungerà in commercio un flagship killer dal nome “Edge 40″ con Dimensity 8200 sotto la scocca. Dovrebbe aver uno schermo AMOLED da 6,55” FullHD+ con refresh rate da 144 Hz. Il chip sarà coadiuvato da 8 GB di RAM e da storage da 128 o 256 GB. Concludiamo citando la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 68W via cavo e da 15W via wireless. La main camera sarà una lente da 50 Mpx con OIS, seguita da un’ultrawide da 13 Mpx.

Intanto, se avete fretta e volete un nuovo telefono pieghevole, vi consigliamo il Razr (2022) a 1124,05€ su Amazon.

