Motorola RAZR: finalmente è in sconto su Amazon

Motorola ha presentato l’anno scorso il suo ultimo smartphone pieghevole, il RAZR, che vanta una serie di funzionalità innovative e di alta qualità, ora in sconto del 22% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquista un dispositivo volto al futuro, ad un prezzo vantaggioso di soli 939,00 euro. Inoltre, se vuoi puoi pagarlo in comode rate a tasso zero, ciò è possibile selezionando il servizio di finanziamento Cofidis come metodo di pagamento in fase di check-out.

Motorola RAZR: un’occasione che devi prendere al volo

Il design del nuovo RAZR riprende l’iconico telefono Motorola degli anni 2000, ma con alcune caratteristiche moderne e avanzate. Il display flessibile FHD+ pOLED da 6,7 pollici è il punto forte del dispositivo. Il pannello è dotato di una tecnologia di cerniera brevettata chiamata Friction Hinge Zero Gap che consente di piegare il telefono in modo uniforme e senza lasciare segni. Inoltre, il sottilissimo strato in materiale UTG sopra il display aumenta la sua resistenza e semplifica l’apertura.

Il Motorola RAZR è dotato anche di un display esterno Quick View da 2,7 pollici che permette di effettuare le normali operazioni quotidiane anche con il telefono chiuso. Con il display esterno è possibile scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video, ottenere indicazioni stradali e molto altro ancora. La doppia fotocamera principale da 50 MP con grandangolo e tecnologia di stabilizzazione OIS è in grado di scattare foto nitide in qualsiasi condizione, sia da lontano che da vicino. La fotocamera è inoltre utilizzabile anche con il telefono chiuso per scattare selfie perfetti.

Il Motorola RAZR è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ e di una connessione 5G ultrarapida che consente di scaricare contenuti in pochi secondi e guardare video in streaming senza interruzioni grazie alla velocità della rete 5G e del Wi-Fi 6E. La RAM da 8 GB e l’ampia memoria interna da 256 GB permettono di salvare facilmente tutti i contenuti preferiti.

La batteria del Motorola RAZR da 3500 mAh garantisce un’autonomia per un’intera giornata e la ricarica rapida TurboPower 33W assicura ore di autonomia in pochi minuti. Inoltre, il telefono è dotato del sistema operativo Android 12 che garantisce un’esperienza utente fluida e efficiente.

In sintesi, il Motorola RAZR è un device all’avanguardia, che fonde un design iconico con tecnologie avanzate, il tutto a un prezzo conveniente grazie allo sconto del 22% su Amazon. Chi cerca uno smartphone flessibile, con un ampio schermo e caratteristiche di alta qualità dovrebbe sicuramente considerare questa occasione e acquistarlo subito ad un prezzo vantaggioso di soli 939,00 euro. Non perdere tempo se questa è l’offerta che stavi cercando, la promozione è rivolta solo a pochissime unità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.