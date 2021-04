Motorola RAZR 5G è uno smartphone unico nel suo genere. In promozione su Amazon a soli 1259,00€, il suo prezzo di listino è reso vantaggioso da un ribasso del 21% che corrisponde a uno sconto effettivo di 340,99€.

Acquistabile anche a rate, il device beneficia delle spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Unico e pazzesco: Motorola RAZR 5G e le sue specifiche

Pensare a uno smartphone foldable è stato per anni utopia. Motorola Razr 5G ha però riportato in auge l’estetica anni 2000 combinandola alla tecnologia più recente in commercio.

Dotato di due display distinti, il device vanta delle dimensioni ridotte quando è chiuso. La tecnologia Quick view interattiva, in ogni caso, consente d’interagire con le notifiche senza dover utilizzare lo schermo principale. Tale caratteristica rende l’esperienza di utilizzo ottimizzata.

Il display vero e proprio ha un’ampiezza di 6,2 pollici ed è di tipo OLED flessibile. Le cornici sono di dimensioni ridotte e garantiscono una visione dei contenuti ampia e apprezzabile. I colori sono vividi e dinamici.

Degna di nota è la fotocamera posteriore che vanta un unico obiettivo da ben 48 megapixel. La lente è dotata di messa a fuoco automatica laser e uno stabilizzatore ottico per girare video UHD e FHD fino a 60 fps. La fotocamera dedicata ai selfie, invece, è costituita da un obiettivo Quad Pixel da 20 megapixel.

Il processore Qualcomm Snapdragon 765G abbinato agli 8 GB di RAM e ai 256 GB di memoria di archiviazione garantiscono prestazioni scattati ma la memoria, purtroppo, non è espandibile.

Da non sottovalutare è la batteria da 2800mAh che si alimenta per mezzo della ricarica TurboPower da 15W in poco tempo.

Motorola RAZR 5G è acquistabile su Amazon a soli 1259,00€ nella sua colorazione Polished Graphite. Le spedizioni sono eseguite in 48 ore per i membri Prime e gratuite per chi effettua il primo acquisto. L’intera spesa, inoltre, è rateizzabile per mezzo del programma CreditLine di Confidis.

