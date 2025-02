Motorola Razr 50 Ultra al minimo su Amazon: un best buy tra i pieghevoli (-40%)

Per chi vuole acquistare uno smartphone pieghevole c’è ora la possibilità di acquistare il Motorola Razr 50 Ultra con uno sconto del 40%. Sfruttando la promo in corso, il modello di Motorola, che può garantire prestazioni eccellenti grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, viene proposto al prezzo scontato di 718 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare il dispositivo, minimizzando la spesa. L’offerta in questione è accessibile tramite il box riportato qui di sotto.

Motorola Razr 50 Ultra

La scheda tecnica del pieghevole di Motorola comprende un display pOLED pieghevole da 6,9 pollici oltre a un display esterno da 4 pollici, che permette all’utente di poter accedere ai contenuti del proprio smartphone anche quando il display principale è chiuso.

Da segnalare anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, una garanzia assoluta per prestazioni elevate, a cui si affiancano 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una batteria da 4.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 45 W e la ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 Ultra al prezzo scontato di 718 euro, sfruttando uno sconto del 40% rispetto al listino. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promo è valida solo per alcune colorazioni del dispositivo.