Motorola Razr 50 in offerta a 480€: nuovo minimo storico per il pieghevole

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone pieghevole a prezzo contenuto, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata dall’ottimo Motorola Razr 50. Lo smartphone è ora disponibile in offerta su eBay dove, grazie al codice sconto TECHWEEK25, è possibile completare l’acquisto al prezzo scontato di 480 euro, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal oppure con Klarna. Si tratta del nuovo minimo storico. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Motorola Razr 50: ora è un best buy

La scheda tecnica del Motorola Razr 50 comprende un display LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz. C’è anche un display esterno da 3,6 pollici, sempre con pannello AMOLED, che consente l’utilizzo dello smartphone anche da chiuso, caratteristica tipica delle recenti generazioni di Razr.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7300X che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Il Motorola Razr 50 può contare anche su di una batteria da 4.200 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W e alla ricarica wireless. Il sistema operativo è Andorid 15.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK25 è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 con un prezzo scontato di 480 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone, acquistabile anche in 3 rate senza interessi e con 24 mesi di garanzia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.