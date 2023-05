Motorola Razr 40 Ultra: trapelata la scheda tecnica del nuovo flagship

In queste ore è trapelata la scheda tecnica relativa al nuovo flagship di Motorola prossimo al lancio. Si chiamerà Razr 40 Ultra e sarà un prodotto pieghevole (negli USA il suo moniker sarà Razr+). Tuttavia, insieme al foldable, apprendiamo oggi che la società svelerà un’altra ammiraglia per il mercato internazionale. Stiamo parlando del famigerato Edge 40 Ultra; pensate che è emerso anche il suo prezzo di vendita. Adesso concentriamoci sul clamshell, però.

Motorola Edge 40 Ultra: specifiche e prezzi di vendita

Stando alle informazioni condivise dal portale di WinFuture, il Motorola Razr 40 Ultra arriverà in tre colorazioni: Viva Magenta (colore Pantone dell’anno), Infinity Black e Glacier Blue. Per quanto riguarda il prezzo invece, sappiamo che sarà compreso fra 1169 e 1199 euro.

Quando aperto, il dispositivo mostrerà uno schermo generoso da 6,9 pollici pOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 165 Hz; esternamente invece, avrà uno schermo da 3,6 pollici con risoluzione di 1066 x 1056 pixel e frequenza di aggiornamento di 165Hz. Sotto la scocca il terminale presenterà un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di spazio interno. La skin sarà la MyUI simil stock basata su Android 13. Arriviamo ora al comparto fotografico:

Main camera da 12 Megapixel apertura f/1.5 in grado di girare video in 4K;

Ultrawide da 13 Megapixel con apertura f/2.2;

Selfiecam da 32 Megapixel con apertura f/2.4.

La batteria sarà una cella energetica da 3800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W; non mancherà il supporto al Wi-Fi 6, al 5G, al Bluetooth 5.3 e ci sarà la USB Type-C sul frame inferiore. Presente il Dual SIM e la certificazione IP52. Le dimensioni saranno di 170,8x74x7 mm e il peso invece di 189 grammi. Il look definitivo (come potete vedere voi stessi dalle foto allegate) sarà molto elegante e minimal. Intanto, se volete acquistare il top di gamma del marchio, vi consigliamo Motorola Edge 40 Pro a 838,00€.

