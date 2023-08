Motorola Razr 40 Ultra sfida il Samsung Galaxy Z Flip5 ed è anche in sconto (-100€)

Se state cercando uno smartphone pieghevole di ultima generazione e non avete limiti di budget oggi avete diverse opzioni davanti a voi; da un lato ci sono i flip phone dello scorso anno, dall’altro però, potrete comprare un gadget nuovo con tante funzionalità smart avanzatissime. Nello specifico, oltre a valutare l’acquisto di un Fold (al momento sono pochi i device di questo genere), potreste prendere in considerazione l’idea di un clamshell. Noi vogliamo consigliarvi il rivale del Galaxy Z Flip 5 di Samsung, il Motorola Razr 40 Ultra. Capiamoci: sono entrambi meravigliosi e perfetti, ma questo di Lenovo oggi si porta a casa con un costo strepitoso: solo 1099,99€ al posto di 1199,00€. Il risparmio è immediato ed è di 100€ e non pagherete neanche le spese di spedizione nel costo dell’articolo.

Motorola Razr 40 Ultra: il top che devi acquistare oggi

Motorola Razr 40 Ultra si presenta come un pieghevole compatto con uno schermo interno da circa 6,7″ pOLED di nuova generazione, con refresh rate elevato e risoluzione altissima. Non di meno dispone di un processore all’avanguardia, lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. La vera killer feature però è lo schermo esterno da circa 3 pollici che amplia le funzionalità stesse del decide e vi permetterà di utilizzarlo anche con una singola mano. La cerniera è garantita per moltissime aperture e la batteria generosa consente di usare il telefono per moltissime ore con una singola carica.

Se siete interessati/e, fate presto: a soli 1099,99€ questo Flip-phone è veramente eccezionale; la consegna è celere e vi permetterà di ricevere il pacco a casa vostra entro pochissimi giorni. Potete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, cosa più importante, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

