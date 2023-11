Motorola Razr 40 Ultra: sconto FOLLE per il Black Friday, corri a prenderlo

Grazie agli sconti folli del Black Friday, il meraviglioso Motorola Razr 40 Ultra oggi costa pochissimo: di fatto sarà vostro con soli 899,00€, spese di spedizione incluse, con uno sconto medio sul valore di listino pari al 3%. Di base costerebbe 1199,00€ ma lo riceverete con tanti vantaggi al seguito.

Il modello in sconto è quello in colorazione Viva Magenta con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna,

Motorola Razr 40 Ultra: il clamshell del momento

Lo smartphone di Motorola è un vero portento; dispone di uno schermo esterno da 3,6 pollici pOLED da 144 Hz super personalizzabile che vi permetterà di utilizzare il deviare anche da chiuso. Potrete scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle telefonate, giocare a qualche titolo “mordi e fuggi”, ma non solo. Il dispositivo gode del supporto al Dual SIM, c’è il modem 5G, il modulo NFC per i pagamenti contactless e molto altro ancora. Internamente invece, abbiamo uno schermo pOLED FullHD+ con refresh rate di 165 Hz.

Sul fronte fotografico abbiamo una selfiecam da 32 Megapixel che sfrutta la tecnologia FlexView e posteriormente invece, due sensori avanzati per video superlativi e immagini al top. Il SoC di bordo è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1, potente al punto giusto, perfetto anche per il gaming. Comoda la TurboPower da 33W, la ricarica veloce di Motorola, per ricaricare in un lampo la batteria da 3500 mAh. A soli 899,00€ è il clamshell da acquistare oggi su Amazon: costa poco ma offre tanto, siate veloci se siete interessati/e all’acquisto.

