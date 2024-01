Motorola Razr 40 Ultra: MINIMO STORICO su Amazon (-34%)

Uno degli smartphone pieghevoli più interessanti dell’ultimo periodo è sicuramente il Motorola Razr 40 Ultra, un prodotto eccezionale, leggero, versatile, con un display esterno che rende facile e immediato l’utilizzo del terminale anche da chiuso e con una serie di specifiche tecniche degne di nota. Grazie alle promozioni esclusive di Amazon poi, questo gioiello si porterà a casa adesso ad un costo irrisorio rispetto al suo valore di listino. Pensate che si andrà a risparmiare il 34% del prezzo complessivo, pertanto lo pagherete solo 795,79€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Il modello in questione ha 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, dispone del supporto alla TurboPower da 33W ed è in colorazione “Viva Magenta”, realizzata in collaborazione con Pantone. Fra le altre cose, citiamo il display interno pOLED da 6,9″ flessibile con tecnologia Tear-Drop, il pannello esterno da 3,6″ pOLED ampio e risoluto, il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm con modem 5G e la batteria da 3500 mAh.

Motorola Razr 40 Ultra: ecco perché dovete prenderlo

Lo smartphone di Motorola, come detto, dispone di uno schermo esterno da 3,6″ che è dotato della tecnologia pOLED e del refresh rate da 144 Hz; vi permetterà di svolgere tantissime operazioni quotidiane (scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle telefonate, giocare, guardare video, ottenere indicazioni stradali e non solo) con semplicità, anche a telefono “chiuso”. Internamente invece, c’è un pannello FullHD+ pOLED da 6,9″ con refresh rate da 165 Hz al seguito, protetto da un vetro UTG super sottile che ne aumenta la resistenza. C’è un comparto fotografico eccellente con sensore principale da 12 Megapixel, coadiuvato da una lente ultrawide da 13 Megapixel. La selfiecam invece, è da 32 Mpx.

Sotto la scocca vi è un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G al seguito; vi sono 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per archiviare file, foto, video e canzoni e per installare app. La batteria da 3500 mAh promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica mediante TurboPower da 33W. A soli 795,79€ questo Motorola Razr 40 Ultra è da comprare immediatamente.

