Motorola Razr 40: il pieghevole da comprare oggi

Se state cercando uno smartphone Android pieghevole super economico, vi proponiamo il meraviglioso Motorola Razr 40, un terminale di ultima generazione che costa pochissimo (solo 629,99€ grazie agli sconti di Amazon) ma che presenta specifiche tecniche e caratteristiche degne di nota. Prima di addentrarci nella disamina completa vi ricordiamo che ha un pannello flessibile da 6,9″ pOLED da 144 Hz con risoluzione FullHD+, c’è un pannello esterno da 1,5″ OLED, una main camera da 64 Megapixel coadiuvata da un’ultrawide da 13 Mpx e dispone di Android 13, aggiornabile alla versione 14 del sistema operativo del robottino verde. La batteria è generosa e si ricarica rapidamente. Il colore in questione è “Summer Lilia”.

Motorola Razr 40: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di Motorola è un clamshell, ovvero un pieghevole a conchiglia di nuova generazione con schermo flessibile brevettato con tecnologia tear-drop. Si piega senza lasciar segni; nello specifico, è uno display FHD+ pOLED da 6,9″ FullHD+ con refresh rate da 144 Hz, si posiziona in modi diversi con Flex View e permette di catturare foto e selfie brillanti in tutte le condizioni di luce con la fotocamera principale da 64 Megapixel. La selfiecam è da 32 Mpx ed è eccellente. Si ricarica rapidamente con la turboPower da 33W o via wireless. Allo stesso modo, dispone di un processore octa-core potentissimo perfetto per i giochi e per l’uso quotidiano.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di 629,99€ con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. C’è il reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Non lasciatevelo sfuggire, è il best buy del giorno su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.