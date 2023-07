Motorola RAZR 4 Ultra, appena uscito e già in offerta su Amazon!

Il Motorola RAZR 4 Ultra è un avanzato smartphone che unisce l’iconico design del passato con le più recenti tecnologie. Oggi è disponibile su Amazon ad un prezzo decisamente interessante: è uscito da pochissimo, ma è già in offerta! Il telefono è dotato di un display esterno full screen pOLED da 3.6″ con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. È il display più grande mai visto su questa linea di pieghevoli a conchiglia!

Questo display esterno è funzionale e personalizzabile, consentendo agli utenti di svolgere varie azioni quotidiane anche a telefono chiuso, come scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video e ottenere indicazioni stradali. Una volta aperto, il RAZR 4 Ultra sfoggia un display pieghevole FHD+ pOLED da 6.9″ con una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Questo display flessibile utilizza la tecnologia brevettata Tear-Drop, che gli consente di piegarsi perfettamente senza lasciare segni. Inoltre, uno sottilissimo strato in materiale UTG (Ultra-Thin Glass) sopra il display aumenta la sua resistenza e facilita l’apertura del telefono.

Il sistema di fotocamere del RAZR 4 Ultra è composto da una dual camera posteriore da 12+13 MP con grandangolo e tecnologia di stabilizzazione OIS (Optical Image Stabilization), che garantisce scatti nitidi in qualsiasi condizione. Inoltre, la tecnologia FlexView permette allo smartphone di adattarsi a diverse angolazioni, sfruttando al massimo le fotocamere esterne e quella interna da 32 MP, perfetta per i selfie. Per quanto riguarda le prestazioni, il RAZR 4 Ultra è alimentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e supporta la connessione 5G ultrarapida. Grazie a ciò, è possibile scaricare contenuti in pochi secondi e godersi lo streaming video senza tempi di attesa. Inoltre, la presenza di 8 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB consente di salvare facilmente tutti i contenuti preferiti.

Per tutti questi motivi, se state valutando di acquistare uno smartphone pieghevole con form factor a conchiglia, a nostro avviso il Motorola RAZR 4 Ultra è il vero must buy di questa stagione. Approfittando dell’offerta di oggi, lo potete acquistare con spedizione immediata risparmiando quasi 100€!

