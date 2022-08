Motorola Razr (2022): il teardown svela tutti i segreti

In queste ore è emerso in rete il video di teardown relativo al nuovissimo smartphone pieghevole di casa Motorola, il Razr (2022). Da questo video possiamo vedere gli evidenti miglioramenti sul fronte strutturale, cerniera compresa.

Motorola Razr (2022): cosa si cela al suo interno?

Il nuovo Moto Razr 2022 dispone di un design decisamente più evoluto rispetto al modello precedente e c’è uno schermo fisso su tutte e due le estremità del device. Inoltre, non c’è un mento spesso: molto fine ed elegante, dunque.

A mostrarci il teardown ci ha pensato il portale di WekiHome. Nel video pubblicato di seguito possiamo vedere la cerniera del Razr (2022) in funzione posta accanto a quella del modello 5G del 2020. Il nuovo modello ha sottilissime strisce di metallo al centro che proteggono il dispositivo e c’è un’area di piega più piccola.

Inoltre vediamo anche che la batteria è stata divisa in due celle separate; una ha una dimensione di 712 mAh e l’altra invece di 2788 mAh. Queste due unità producono 2,8 Wh e 10,9 Wh.

Inoltre, i vari meccanismi per raffreddare il terminale sono composti da una pasta termica, da un blocco di rame e da fogli dello stesso materiale. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da memorie RAM veloci e potenti. Non c’è una camera di vapore. Non sappiamo però quando questo gioiellino arriverà da noi.

Di fatto, ad oggi Motorola lo ha annunciato solo nel mercato interno; il debutto globale sembra essere alle porte. Vi terremo aggiornati.

