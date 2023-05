Motorola Razr (2022): il pieghevole più incredibile, al prezzo più basso del web

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone pieghevole davvero unico nel suo genere; a differenza del suo rivale Samsung Galaxy Z Flip4, il Motorola Razr (2022) si configura come un prodotto ancora più versatile, con uno schermo interno che cela al massimo la piega e con un pannello posteriore generoso che consente di utilizzare il device anche da chiuso con una singola mano. Certo, costa molto (1199,00€) ma sappiate che lo potrete acquistare con uno sconto esagerato pari al 20% grazie al noto portale di e-commerce americano. Su Amazon infatti costa solo 955,05€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che il risparmio sarà incredibile; se siete interessati infatti, vi invitiamo a non pensarci troppo: le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve.

Motorola Razr (2022): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Acquistando Motorola Razr (2022) da Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi; pensate che non pagherete le spese di spedizione del device. In poche parole, arriverà a casa vostra in pochissimi giorni (grazie anche alla consegna celere di Amazon Prime) e volendo potrete anche farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate quindi? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Il reso è sempre gratuito e garantito entro un mese dall’acquisto e avrete diritto a ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Potrete dilazionare il pagamento con Cofidis o con il sistema interno al sito. Tutti i prezzi includono l’IVA, ovviamente.

Questo dispositivo è un flagship killer potentissimo, dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcom, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di Storage interno. Lo schermo è un meraviglioso pannello pOLED da 6,7 pollici FHD+ con refresh rate di 120 Hz. A 955,05€ non potete lasciarvelo sfuggire.

