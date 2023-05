Motorola Razr (2022): il pieghevole che devi acquistare OGGI su Amazon

Il Motorola Razr (2022) è un super pieghevole di ultima generazione uscito pochi mesi or sono; grazie agli sconti folli di Amazon si porta a casa ad un prezzo semplicemente sensazionale: solo 955,05€ e le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte ad un best buy eccellente, un gadget ricco di caratteristiche tecniche di punta che vi permetteranno di godere al massimo delle features del prodotto. Vi ricordiamo che viene venduto e spedito da Amazon stessa e quindi questo implica che vanterà una serie di vantaggi unici nel loro genere.

Partiamo dalla consegna celere e immediata; in pochissimi giorni il pieghevole sarà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo aggiuntivo. Non di meno, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Inoltre, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio (è un’opzione molto comoda soprattutto per chi non è spesso in casa). Se il prezzo del Motorola Razr (2022) vi sembrerà troppo alto, potrete sempre dilazionarlo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero.

Motorola Razr (2022): il foldable che devi acquistare su Amazon

Il Motorola Razr (2022) dispone di uno schermo interno pOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, dotato di tecnologia Friction Hinge Zero Gap che serve per celare al meglio la piega. Esternamente abbiamo un piccolo monitor Quick View da 2,7 pollici che permette di usare il device anche con una mano e di eseguire operazioni con smart reply, risposte immediate e molto altro ancora. È un telefono dotato di modem 5G, c’è un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e gode del supporto al Wi-Fi 6E. Dulcis in fundo, completa la dotazione hardware la RAM da 8 GB e lo Storage da 256 GB. Ottima la batteria da 3500 mAh con ricarica rapida TurboPower da 33W.

A soli 955,05€ questo Motorola Razr (2022) è il clamshell foldable

