Motorola Razr (2022): il design è stato rivelato

Il nuovo Motorola Razr (2022) è appena stato svelato e presenta un design tutto nuovo; il suo debutto dovrebbe avvenire a breve (probabilmente entro la fine del mese).

La compagnia americana di proprietà di Lenovo dovrebbe togliere i veli all’Edge 30 Ultra e al Razr di terza generazione entro la fine del mese. Non sappiamo ancora quale sarà la data di debutto di queste ammiraglie ma è solo questione di giorni, oramai. Tuttavia, in un evento privato avvenuto in Cina poche ore fa, uno dei dirigenti di Lenovo, Chen Jin, ha appena mostrato al mondo un teaser del nuovo pieghevole del marchio.

Motorola Razr (2022): tutto quello che sappiamo ad oggi

Che Jin non ha rivelato nulla sulle specifiche tecniche del device in questione; si è limitato a mostrarlo al pubblico tenendolo in mano. Inoltre, il terminale è apparso in un videoclip di recente e notiamo che dispone di uno schermo con foro sul pannello e di un mento di dimensioni ridottissime.

Se ricordate, i primi due Razr non sono stati dei flagship dal punto di vista delle specifiche tecniche; al contrario, ci siamo trovati davanti a dei midrange low-cost venduti a prezzi esorbitanti. Con il nuovo modello le cose cambieranno: Razr (2022) sarà un top di gamma in tutto e per tutto.

Di fatto, scopriamo che ci sarà uno schermo pieghevole p-OLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz e avrà un processore Snapdragon 8+ Gen 1 sotto la scocca, coadiuvato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. A tutto questo si sommerà una batteria d 2800 mAh.

Non mancherà, come sempre, uno schermo secondario da 3 pollici e una fotocamra da 50 Mpx, unita ad una da 13 Mega. Anteriormente troveremo una selfiecamda 32 Mpx. Il fingerprint sarà allocato sotto il pulsante di accensione e spegnimento. Android 12 e skin MyUX completeranno il tutto. Dovrebbe costar 1149€ da noi in Europa e dovrebbe venir presentato in Quartz Black e Tranquil Blue.