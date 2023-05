Motorola Razr (2022) è il miglior pieghevole da acquistare oggi su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone pieghevole di ultima generazione semplicemente sensazionale: ci riferiamo all’ottimo Motorola Razr (2022), un device con lo display flessibile 6.7″ avente risoluzione FullHD+, tecnologia OLED al seguito e con un pannello esterno Quick View da 2,7 pollici perfetto per la visualizzazione delle notifiche, per le risposte rapide e molto altro ancora. Il gadget dispone di un potentissimo processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da RAM da 8 GB e da memorie interne da 256 GB. C’è il supporto al Dual SIM, l’NFC per i pagamenti smart e contactless, Android 12 (aggiornabile alla versione 13) ed è disponibile in colorazione Quartz Black.

È un’ammiraglia clamshell uscita nell’agosto dello scorso anno e che sfida apertamente il Galaxy Z Flip4 di Samsung. Al netto delle spese costa leggermente di più della controparte coreana, ma dalla sua ha uno schermo esterno perfetto per l’usabilità del telefono in modalità “chiusa”, con una singola mano. Eccezionale è dire poco. Lo pagate solo 929,00€ grazie agli sconti folli di Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

Motorola Rarz (2022): ammiraglia senza compromessi

Come detto, ci troviamo di fronte ad un prodotto con schermo interno flessibile FullHD+ da 6,7 pollici pOLED, brevettato con la tecnologia Friction Hinge Zero Gap che serve per celare al meglio la piega. Il tutto è coperto da un sottilissimo vetro UTG di ultima generazione. C’è un display esterno molto comodo per scattare selfie, rispondere ai messaggi, alle telefonate, guardare video, vedere le mappe e non solo.

Ottima la fotocamera principale da 50 Megapixel coadiuvata da un’ultrawide per scatti creativi. C’è l’OIS e si possono girare video in 4K senza problemi. Non manca il modem 5G e il Wi-Fi 6E. L’autonomia dura tantissimo grazie alla batteria da 3500 mAh che si ricarica velocemente con la TurboPower da 33W. A 929,00€, Motorola Razr (2022) è una delle ammiraglie pieghevoli più incredibili che vi siano

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.