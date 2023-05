Motorola Razr (2022): con lo sconto del 22% è IMPERDIBILE

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android dal form factor pieghevole e non volete acquistare uno dei tanti Samsung presenti in circolazione, abbiamo un’alternativa veramente fantastica. Si chiama Motorola Razr (2022) ed è il top di gamma del brand americano di proprietà di Lenovo. Oggi lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 935,05€, con lo sconto del 22% e con tanti vantaggi al seguito. Capite bene che si tratta di un risparmio esagerato per un gadget che, ancora oggi, è attualissimo viste le sue specifiche tecniche.

Ha una scheda tecnica da far invidia alle ammiraglie del settore, con un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che fa girare fluidi tutti i software, con un design all’avanguardia e un bellissimo (quanto comodissimo) pannello esterno da circa 3 pollici, con uno schermo interno da 6,7 pollici (quando aperto) risoluto, con refresh rate elevatissimo e con tecnologie di punta. Inutile dirvi che è il best buy del giorno, quindi noi vi consigliamo di affrettarvi ad effettuare l’acquisto per non perdere lo sconto esclusivo.

Motorola Razr (2022): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Certo, Motorola Razr (2022) costa tanto, ma è anche in super sconto rispetto al valore di listino. Il suo prezzo si può anche dilazionare in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale, anche a tasso zero. Rispetto al Samsung Galaxy z Flip4 5G (suo vero rivela), ha dalla sua un pannello esterno che consente di utilizzare lo smartphone anche quando è chiuso; mica poco, se ci pensate. Praticità ai massimi livelli.

Acquistandolo da Amazon avrete accesso alle spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. A 935,05€ è da comprare al volo, ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – l’offerta potrebbe finire a breve.

