Motorola Razr (2022) al miglior prezzo su Amazon: unico nel suo genere

Se state cercando uno smartphone pieghevole diverso dal solito e non volete puntare sulla classica iterazione di Samsung, abbiamo il modello perfetto che farà sicuramente al caso vostro. Motorola Razr (2022) infatti, è un clamshell elegante, con un pannello esterno gigantesco che consente di effettuare moltissime operazioni (a differenza di quello del colosso sudcoreano) e pensate che è anche in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 949,00€ al posto di 1199,00€.

Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo, la consegna è celere (in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio) e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Insomma, i vantaggi sono tanti, ma non finiscono qui. Troviamo infine, la possibilità di effettuare il reso gratuitamente e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

Motorola Razr (2022): i motivi per cui acquistarlo oggi

Oltre al prezzo super scontato e ai vantaggi di Amazon, Motorola Razr (2022) si presenta come un prodotto dalle caratteristiche uniche. Partiamo dallo schermo flessibile pOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, protetto dal vetro UTG che ne aumenta la resistenza del tempo. C’è una tecnologia speciale (la Fiction Hinge Zero Gap) per piegature senza rischi e poi troviamo anche il display esterno Quick View da 2.7 pollici che consente di svolgere tantissime operazioni anche a telefono chiuso.

Fantastica la fotocamera (doppia) da 50 megapixel con grandangolo e stabilizzazione OIS. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 5G integrato, modulo Wi-Fi 6E e RAM da 8 GB. Lo storage da 256 GB consentirà di installare moltissime app, di archiviare file, foto, video e canzoni senza limiti. Concludiamo parlandovi della batteria da 3500 mAh con TurboPower da 33W per una ricarica veloce.

A 949,00€ al posto di 1199,00€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci prima che termini l’offerta su Amazon.

