Il colosso della casa alata ha annunciato un nuovo smartphone chiamato Motorola One 5G UW Ace negli Stati Uniti. Il telefono è disponibile esclusivamente tramite Verizon Wireless. In termini di specifiche, è simile al One 5G Ace che ha debuttato all'inizio di quest'anno, anche se viene fornito con due caratteristiche che lo distinguono dal suddetto dispositivo.

Motorola One 5G UW Ace: cosa cambia dal modello standard?

Il One 5G UW Ace supporta le reti mmWave 5G, offrendo così una connettività 5G più veloce. L'altra caratteristica tipica del dispositivo è l'Adaptive Sound di Verizon che produce un'esperienza di suono surround spaziale indipendentemente dagli altoparlanti collegati come cuffie, auricolari o soundbar. Funziona anche su diversi tipi di app, inclusi i contenuti abilitati per Dolby Atmos.

Specifiche e prezzo

One 5G UW Ace ha uno schermo perforato LCD IPS da 6,7 ​​pollici che offre una risoluzione Full HD+. Funziona su My UX basato sul sistema operativo Android 11.

Per i selfie, ha una fotocamera frontale da 16 megapixel. La configurazione delle lenti posteriori presenta un'ottica principale da 48 megapixel, un obiettivo ultra-wide da 8 megapixel e un macro da 2 megapixel.

Lo Snapdragon 750G è presente sotto il cofano del dispositivo, che è accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata. Il midrange è supportato da una batteria da 5.000 mAh.

Il One 5G UW Ace costa $ 299,99 ed è già in vendita negli Stati Uniti. Non sappiamo nulla dell'eventuale rilascio del suddetto device nei mercati internazionali, in particolar modo, in quelli europei.

Nelle notizie correlate, Motorola sta lavorando alla serie di smartphone Edge 20. Ieri, gli smartphone Edge 20 e Edge 20 Pro sono stati avvistati alla certificazione TENAA cinese con specifiche e immagini complete. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che i nuovi prodotti hardware saranno annunciati entro la fine di luglio.

