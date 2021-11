Moto Watch 100: ecco il nuovo wearable economico di Motorola

Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di scoprire il design di Motorola Moto Watch 100, il tanto chiacchierato smartwatch che segna il ritorno della casa alata nel settore dei fitness tracker dopo i grandi successi della serie Moto 360 degli anni passati.

Ebbene, in queste ore, Motorola ha svelato ufficialmente il device – come sempre il buon caro Evan Blass lo aveva già mostrato in lungo e in largo – con un prezzo di lancio molto interessante: appena 99.99 dollari.

Motorola Moto Watch 100 è uno smartwatch economico

Motorola Moto Watch 100 è a tutti gli effetti uno smartwatch economico, ideale quindi per gli utenti che sono alla ricerca di un device da allacciare al polso per controllare le notifiche, tracciare gli allenamenti e controllare i parametri vitali più importanti. Il design dello smartwatch presenta una cassa circolare da 42 mm in alluminio con display LCD da 1.3 pollici, due tasti laterali evidentemente pensati per gestire i menu e i profili sportivi, un cinturino in silicone e un peso di appena 45.8 grammi.

La novità più interessante è forse a livello del sistema operativo: l'azienda alata decide di fare una inversione completa rispetto ai vecchi modelli di smartwatch e punta a una soluzione proprietaria, Moto Watch OS. Niente Wear OS 3 di Google ma piuttosto un OS realizzato in casa ed evidentemente munito di ottimizzazioni preferite a quelle offerte dalla piattaforma wearable del colosso di Mountain View.

Dicevamo tracking degli allenamenti: Motorola Moto Watch 100 offre il tracking completo di 26 tipologie di allenamenti tra cui la corsa al chiuso e all'aperto, il football americano, crossfit, escursionismo, canottaggio, basket, cricket, bici, calcio, sci, tennis, sollevamento pesi e molto altro. I sensori integrati nel wearable sono in grado di registrare i passi e la distanza percorsa, le calorie bruciate, il battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue (SpO2), la qualità del sonno, la frequenza cardiaca media e massima, l'andatura e molto altro.

Prezzo e disponibilità

Motorola Moto Watch 100 è disponibile fin da oggi negli USA in pre-ordine al prezzo di 99.99 dollari, circa 90 euro al cambio, nelle colorazioni Glacier Silver e Phantom Black, con spedizione a partire dal 10 dicembre 2021. Nonostante si tratti di un device evidentemente molto economico, il suo design lo rende molto accattivante. Ad oggi non ci sono informazioni circa un eventuale arrivo anche nel nostro Paese, ma vi terremo informati non appena ci saranno informazioni al riguardo.