Motorola Moto g85: lo smartphone più interessante del giorno

Vuoi uno smartphone buono, veloce, con tanta memoria ma che non costi una fortuna. Benvenuto nel club. Per fortuna negli ultimi anni i modelli di fascia media si sono moltiplicati e con gli sconti è possibile portarsi a casa dei buonissimi dispositivi a prezzi democratici.

Ad esempio, Motorola Moto G85 5G è uno smartphone di fascia media che combina design moderno, prestazioni solide e funzionalità avanzate e che al momento è in sconto su Amazon a 193 euro, il 45% in meno rispetto al prezzo solito. Dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre una visualizzazione fluida e luminosa, con picchi di luminosità fino a 1600 nit per una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa.

Davvero completo e performante, ha un prezzo molto interessante.

Le caratteristiche Motorola Moto G85 5G

Al cuore di Moto G85 5G c’è il processore Snapdragon 6s Gen 3, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. La funzione RAM Boost permette di espandere virtualmente la RAM fino a 24 GB per migliorare le prestazioni multitasking.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Moto G85 5G vanta una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e un modulo ultra-grandangolare da 8 MP, ideale per catturare paesaggi e scene con un ampio campo visivo. La fotocamera frontale da 32 MP garantisce selfie di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia prolungata, supportando una ricarica rapida da 30 W per un ripristino veloce dell’energia. Il dispositivo è dotato di connettività 5G, Bluetooth 5.1 e supporto Dual SIM, oltre a funzionalità di sicurezza come il lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale.

Il design curvo e senza bordi, disponibile in sconto a 194 euro in finitura Gadget Grey, si fonde armoniosamente con il retro del telefono, offrendo un profilo sottile e una presa confortevole. Il sistema operativo Android 14 garantisce un’esperienza utente pulita e aggiornata.