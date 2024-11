Motorola Moto G85 5G in offerta a 187€: è un best buy per tutti

Il Motorola Moto G85 è lo smartphone da prendere a meno di 200 euro in questo momento: si tratta, infatti, di un mid-range completo e senza punti deboli che, grazie all’offerta in corso su eBay e al codice sconto PSPRNOV24, da aggiungere prima di completare il pagamento, può ora essere acquistato al prezzo scontato di 187 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal e lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G85: la scheda tecnica

Il Motorola Moto G85 è lo smartphone giusto da prendere oggi a meno di 200 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento del mid-range di Motorola c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 che garantisce anche la possibilità di utilizzare la rete 5G.

Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Motorola che garantirà fino a 3 major update per il suo dispositivo.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 al prezzo scontato di 187 euro, grazie al codice sconto PSPRNOV24 da aggiungere al momento del pagamento. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.