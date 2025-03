Motorola Moto G85 5G in offerta a 175€ su Amazon: ora è un BEST BUY (-47%)

Il Motorola Moto G85 5G diventa, sempre di più, il best buy del momento sotto i 200 euro. Grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, infatti, lo smartphone di Motorola è ora disponibile al prezzo scontato di 175 euro, beneficiando del 47% di sconto rispetto al prezzo di lancio. L’offerta in questione, valida solo per alcune colorazioni, è accessibile tramite il link riportato qui di sotto.

Motorola Moto G85 5G: è il best buy sotto i 200 euro

La scheda tecnica del Motorola Moto G85 comprende un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre a SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 che abbina il supporto alle reti 5G alla possibilità di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono anche 8 GB di memoria RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 30 W. Lo smartphone è dotato del supporto Dual SIM e consente anche l’utilizzo delle eSIM. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 5G al prezzo scontato di 175 euro. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone 5G completo e con ottime specifiche senza dover spendere troppo. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. A disposizione degli utenti ci sono varie colorazioni ma solo alcune raggiungono il prezzo indicato con la promo che rappresenta un vero e proprio minimo storico su Amazon per questo modello.