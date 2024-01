Motorola Moto G84 5G (12GB/256GB) a un PREZZO PAZZESCO (-28%)

Vuoi acquistare uno smartphone che abbia un ottimo rapporto qualità prezzo ma sei indeciso tra i diversi modelli sul mercato? Allora oggi ti do una mano a fugare ogni dubbio. Se vai adesso su eBay puoi mettere nel tuo carrello Motorola Moto G84 5G a soli 217 euro, anziché 299,90 euro.

Non solo avrai per le mani uno smartphone d’eccellenza ma potrai anche risparmiare la bellezza di circa 83 euro sul totale. In questo momento è sicuramente la soluzione migliore.

Motorola Moto G84 5G è su eBay a un prezzo da sogno

Sul fatto che la cifra sia molto bassa non credo ci sai altro da aggiungere per cui andiamo a vedere insieme le specifiche che lo rendono un ottimo acquisto:

Prestazioni: partiamo dallo scomparto hardware che si distingue con il potente processore Qualcomm Snapdragon 695 con ben 12 GB di RAM a supporto. Il sistema operativo Android 13 è fluido e veloce e avrai a disposizione ben 256 GB di memoria interna per archiviare quello che vuoi.

Foto e video : è dotato di una fotocamera posteriore da 50 MP con stabilizzatore ottico, Ultra-grandangolo da 118° e Macro Vision. E la fotocamera frontale da 16 MP ti permette di scattare in automatico con il sorriso o con un semplice gesto.

: è dotato di una con stabilizzatore ottico, Ultra-grandangolo da 118° e Macro Vision. E la ti permette di scattare in automatico con il sorriso o con un semplice gesto. Design e batteria: ha un display pOLED FHD+ da 6,5 pollici e un peso di appena 168,3 grammi. La batteria da 5.000 mAh è in grado di durare a lungo e ha una ricarica Turbo Power da 30 W.

Insomma siamo di fronte a un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi approfittane. Vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G84 5G a soli 217 euro, anziché 299,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

