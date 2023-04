Motorola Moto G82: il medio gamma definitivo a questo prezzo

Il Motorola Moto G82 è un dispositivo medio-gamma che offre prestazioni eccellenti a un prezzo ragionevole. Se sei alla ricerca di un dispositivo moderno, affidabile, veloce ed economico, il Moto G82 potrebbe essere la soluzione che stai cercando. E adesso, con lo sconto del 20% disponibile su Amazon, è ancora più conveniente ad un prezzo vantaggioso di soli 279,90 euro. Un prezzo, che grazie al servizio di finanziamento Cofidis, puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Motorola Moto G82: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche principali del Motorola Moto G82 è il display OLED Full HD+ da 120Hz. Grazie a questo schermo, è possibile guardare i propri contenuti preferiti con colori luminosi e audio cristallino come al cinema, grazie al doppio stereo speaker Dolby Atmos. Inoltre, il refresh rate di 120Hz rende la visualizzazione dei contenuti ancora più fluida.

La connettività 5G ultraveloce del Motorola Moto G82 è un’altra grande caratteristica che permette di scaricare i propri show preferiti in pochi secondi e guardare i video in streaming senza rallentamenti. Il processore Qualcomm Snapdragon 695 assicura una performance fluida e veloce, anche durante l’utilizzo di applicazioni impegnative. La tripla fotocamera da 50 MP è un’altra caratteristica notevole. Questa fotocamera consente di catturare ogni dettaglio sia da vicino che da lontano, grazie all’ultra-grandangolo. Inoltre, gli scatti sono perfetti in qualsiasi condizione di luminosità e da qualsiasi angolazione.

La batteria da 5000 mAh del Motorola Moto G82 è un’altra grande caratteristica che lo rende adatto per un uso quotidiano intenso. Questa batteria dura fino a due giorni con ricarica rapida Turbo Power da 33W. In questo modo, la batteria si ricarica rapidamente e si può utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni senza interruzioni.

Infine, la memoria di 6/128 GB del Motorola Moto G82 offre uno spazio in abbondanza con 128 GB di memoria integrata espandibile fino a 512 GB. In questo modo, c’è spazio sufficiente per archiviare foto, film, brani, app e giochi.

In conclusione, il Motorola Moto G82 è un dispositivo eccellente per chi cerca uno smartphone moderno, affidabile, veloce ed economico. Con lo sconto del 20% disponibile su Amazon, è ancora più conveniente, ad un prezzo ragionevole di soli 279,90 euro. Se sei interessato al suo acquisto non perdere ulteriore tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.