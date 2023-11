Motorola Moto G72 in offerta ad un PREZZO STELLARE su Amazon

Il Motorola Moto G72 è ora disponibile con uno sconto del 15% su Amazon, al prezzo di soli 169,00€ invece di 199,99€. Questo smartphone offre tutto lo spazio e la potenza di cui hai bisogno con il nuovo taglio di memoria da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il dispositivo è dotato di un display pOLED HDR10+ da 6.6″ con un refresh rate di 144Hz, che offre un’esperienza di scrolling e gameplay estremamente fluida, mostrando oltre un miliardo di sfumature con un contrasto infinito.

La fotocamera è un punto forte del Moto G72, con una tripla fotocamera da 108MP che cattura foto incredibilmente dettagliate. Gli ultra pixel di dimensioni maggiori offrono una sensibilità alla luce 9 volte superiore, garantendo scatti eccezionali in diverse condizioni di illuminazione.

Bene anche la batteria da 5000mAh, che assicura un’autonomia eccezionale, e la ricarica TurboPower da 30W ti permette di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti di ricarica. Questo smartphone è pronto a gestire attività multitasking senza perdita di performance grazie ai 8GB di RAM. Inoltre, il pacchetto include una cover per proteggere il tuo dispositivo.

Approfitta di questa offerta per ottenere un potente smartphone a un prezzo scontato. Ti consigliamo di fare in fretta, perché c’è il rischio che le unità in offerta vadano in esaurimento molto rapidamente!