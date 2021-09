Motorola lancerà Moto G60 e G60S in Europa il 20 settembre. Nell'ambito delle sue operazioni globali in espansione, il brand di proprietà di Lenovo introdurrà per la prima volta alcuni dei suoi modelli sul mercato europeo.

Motorola Moto G60: cosa sappiamo del duo in arrivo?

Gli account Facebook ufficiali di Motorola nella Repubblica Ceca, Serbia e Slovacchia hanno già pubblicato diversi teaser di lancio per l'evento del 20 settembre previsto alle 10:00 (ora locale). Dalle pubblicità viste in questi paesi dell'Est Europa, il Moto G60 è stato evidenziato con l'indicazione di possibili vendite del prodotto tramite la piattaforma.

Anche il Moto G60S dovrebbe venir svelato ufficialmente; il sito ceco ribadisce anche il prezzo per tale modello. Si parla di CZK 7.000 (€ 275 o $ 325). Avrà 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Sebbene al momento non sia possibile acquistare i modelli tramite il sito ufficiale dell'azienda, questa è un'indicazione che questi e altri potrebbero presto arrivare presto sul mercato europeo. Ci sono già alcuni modelli presenti nei mercati ceco e slovacco come il Moto G10, G20, G30, G50 e G100. Ci sono anche un paio di terminali 5G premium in questi mercati.

Il Moto G60 è stato svelato in India nel secondo trimestre del 2021 e il G60S meno potente e più economico è stato introdotto in Brasile un paio di mesi fa. Mentre il suddetto terminale è alimentato da un SoC Helio G95, il G60 ha un SoC Qualcomm Snapdragon 732G. Inoltre, il primo ha una fotocamera principale da 64 MP e una batteria da 5000 mAh, mentre il G60 ha una cella da 108 MP ed è dotato di una batteria da 6000 mAh con ricarica da 20 W.

Motorola

Smartphone