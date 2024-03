Motorola Moto G54 5G è DA PRENDERE con questo SCONTO del 37%!

Motorola è tra le migliori aziende quando parliamo di smartphone dalla qualità prezzo invidiabile. E se ti dicessimo che grazie a quest’offerta potrai risparmiare ancora di più, riuscendo a prendere il magnifico Motorola Moto G54 5G a pochissimo? Ebbene sì: su eBay è disponibile lo smartphone in questione scontato del -37%. Questo ti permetterà di averlo a soli 144,00€ al posto degli originari 229,90€!

Tutte le caratteristiche di Motorola Moto G54 5G

Iniziamo subito con il comparto fotografico: questo è capitanato da una fotocamera principale da 50 MP, equipaggiata con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). In questo modo, sia che tu sia in movimento o in condizioni di scarsa illuminazione, potrai scattare foto stabili e luminose, libere da sfocature o tremolii.

Il suo ampio display Full HD+ da 6,5 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offre poi immagini fantastiche, mentre l’audio stereo con tecnologia Dolby Atmos ti avvolge in un suono avvolgente e coinvolgente.

E il potente processore MediaTek Dimensity 7020 Octa-Core offre prestazioni fluide e reattive fino a 2,2 GHz. Che tu stia giocando, navigando su internet o lavorando in multitasking, potrai farlo senza alcun rallentamento o interruzione.

Grazie alla sua batteria ultra potente da 5000 mAh, il Motorola Moto G54 5G ti accompagna per tutta la giornata senza problemi di autonomia. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida ti permette di riportare rapidamente il tuo smartphone al massimo dell’energia, garantendoti di essere sempre pronto per nuove avventure.

Questo smartphone è anche in grado di resistere agli schizzi d’acqua e alle gocce di pioggia, permettendoti di utilizzarlo senza preoccupazioni, sapendo che può affrontare senza problemi le sfide quotidiane.

Cambia il tuo vecchio smartphone e prendi subito Motorola Moto G54 5G a soli 144,00€ al posto dei classici 229,90€ da listino!