Motorola Moto G54 5G: cosa sappiamo del nuovo mediogamma di Lenovo?

Motorola Moto G54 5G sarà un nuovo smartphone di fascia media del colosso americano di proprietà di Lenovo. Stando a quanto riferito, questo device sarà un midrange eccezionale pensato per la fascia media. Ha il nome in codice Cancum 5G e avrà specifiche tecniche all'avanguardia.

Motorola Moto G54 5G: le presunte specifiche tecniche

Il device avrà uno schermo con cornici sottili e bordi contenuti; la selfiecam sarà allocata in un foro di piccole dimensioni mentre il display avrà uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz. Non mancherà un modulo fotografico di grandi dimensioni con due sensori allocati all’interno. Il fingerprint invece, sarà posto sul frame laterale, sotto il pulsante di accensione, per la precisione.

Arriviamo sul fronte fotografico; il dispositivo avrà una camera principale con OIS da 50 Megapixel per le foto e i video, mentre il sensore secondario sarà un’ultrawide. La selfiecam sarà uno snapper selfie da 16 Megapixel. Sotto la scocca presenterà un processore di fascia media ancora sconosciuto, coadiuvato da 8 GB di RAM. La memoria interna sarà di 5000 mAh con fast charge rapida (33W?). Si potrà espandere lo storage con la schedina microSD. Non mancherà Android 13 pronto all’uso. Ci saranno due speaker stereo con supporto al Dolby Atmos o al Moto Spatola Sound. Verrà venduto in quattro colorazioni:Ambrosia, Ballad Blue, Coronet Blue e Outer Space.

