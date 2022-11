Motorola moto g52: prezzo da CAPOGIRO su Amazon (-37%)

Se vuoi uno smartphone con una batteria gigante, una fotocamera professionale, uno schermo bellissimo e che sia anche a buon prezzo, allora oggi capiti bene. Metti subito nel tuo carrello Motorola moto g52 a soli 187 euro, invece che 299,90 euro.

Questo smartphone è praticamente un medio gamma che paghi come se fosse un entry level. In questa versione avrai 128GB di memoria disponibile e 6GB di RAM. Possiede una fotocamera pazzesca per scatti professionali e una batteria gigante che non ti lascerà per tutto il giorno. Inoltre potrai inserire due SIM e usarle contemporaneamente.

Un’ottima offerta da non perdere. Un prezzo davvero vantaggioso che potrebbe non ripetersi più. Per cui, senza indugi, vai su Amazon e acquista il tuo Motorola moto g52 a soli 187 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Motorola moto g52: lo smartphone che non ti delude

Motorola moto g52 si presenta con un display OLED da 6,5 pollici FHD+ con aggiornamento a 90 Hz. Questo vuol dire che potrai goderti film e giochi in modo fluido e con colori spettacolari. Monta il potente processore Snapdragon 680, che unito ai 6GB di RAM garantisce prestazioni eccellenti e velocità incredibile.

Archivia tutto quello che vuoi con 128GB di spazio disponibile espandibile con microSD fino a 1TB. Scatta foto mozzafiato e cattura paesaggi bellissimi con la tripla fotocamera da 50MP. Riuscirai a immortalare i tuoi migliori momenti anche in condizioni di scarsa luminosità. Infine, degna di menzione è la batteria da 5000 mAh in grado di durare fino a due giorni e, con la ricarica rapida, in pochissimo è di nuovo al 100%.

Che tu stia pensando di fare un regalo o a cambiare il tuo smartphone questo sicuramente rappresenta un’ottima scelta. Per avvalerti di quest’offerta devi essere rapido. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Motorola moto g52 a soli 187 euro, invece che 299,90 euro.

