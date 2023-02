Motorola Moto G52: non troverai smartphone migliore a questo prezzo

Se stai cercando un’offerta per un nuovo smartphone di fascia media, con un ottimo rapporto qualità – prezzo, non puoi perdere questa promozione. Il Motorola Moto G52 è un dispositivo con ottime prestazioni a un prezzo davvero interessante, ancora più conveniente in questo momento grazie allo sconto del 33% su Amazon. Adesso lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 199,99 euro e grazie al servizio di finanziamento Cofidis, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Motorola Moto G52: con lo sconto del 33% sta andando a ruba

Con un display OLED da 6.5″ FHD+ a 90 Hz ultra fluido e uno stereo speaker Dolby Atmos, il Motorola Moto G52 è perfetto per guardare film e giocare, con colori realistici e una frequenza di aggiornamento rapida a 90 Hz.

La tripla fotocamera da 50 MP consente di catturare momenti indimenticabili con dettagli nitidi, anche in condizioni di scarsa luminosità, primi piani dettagliati, ritratti artistici e riprese ultragrandangolari. Inoltre, la capiente batteria da 5000 mAh del Motorola Moto G52, garantisce un’autonomia di due giorni e una ricarica rapida grazie al caricatore Turbo Power da 33W.

Il processore Qualcomm Snapdragon 680 garantisce un’esperienza di utilizzo fluida e veloce, con la capacità di giocare, riprodurre video in streaming e chattare con gli amici senza interruzioni. La RAM da 6 GB e la memoria interna da 128 GB, espandibile via microSD fino a 1 TB, offrono spazio in abbondanza e accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti.

Inoltre, il Motorola Moto G52 è considerato un best buy, anche superiore al modello G53 presentato quest’anno, grazie alla sua eccellente combinazione di funzionalità avanzate e prezzo competitivo. Per chi cerca un dispositivo affidabile e dalle prestazioni elevate, questo device è la scelta definitiva. E con lo sconto del 33% su Amazon, lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 199,99 euro. Affrettati ad acquistarlo, le scorte si stanno esaurendo velocemente.

