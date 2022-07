Motorola Moto G52, il RE dei battery phone a prezzo REGALO (-33%)

Se per te è molto importante che il tuo smartphone sia sempre a disposizione anche dopo molte ore di utilizzo, allora non devi assolutamente farti scappare questa offerta di Amazon per quanto riguarda Motorola Moto G22. Il re dei battery phone, infatti, crolla di prezzo ad appena 199€ grazie a uno sconto del 33% sul prezzo di listino.

Nonostante lo sconto a doppia cifra ti assicuriamo che il device del colosso hi-tech saprà sempre soddisfarti sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello legato all’autonomia.

Motorola Moto G52 crolla di prezzo su Amazon con il 33% di sconto: prendilo al volo

A questo prezzo il device di Motorola è per molti il punto di riferimento del mercato: dispone di un bel pannello OLED ad altissima risoluzione con una buona luminosità e calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano il potente processore octa core ti assicura una buona fluidità del sistema operativo ed è in grado di avviare tutte le applicazioni in un istante (anche le più pesanti).

La batteria da 5000 mAh, inoltre, è sempre al tuo fianco per assicurarti ore e ore di utilizzo senza mai lasciarti a secco: lo stacchi dalla presa la mattina e lo utilizzi per tutto il giorno senza temere di restare senza autonomia a metà giornata. Inoltre, la fotocamera tripla posteriore monta un potente sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto ad alta risoluzione e video stabili.

Non farti scappare questa occasione e metti le mani sull’ottimo Motorola Moto G52 fintanto che è in offerta su Amazon al prezzo più conveniente mai raggiunto finora. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno, senza costi di spedizione con i servizi Prime e con il 33% di sconto; a questo prezzo non puoi chiedere di meglio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.