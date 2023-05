Motorola Moto G52: da Unieuro il prezzo torna SOTTO i 200€

Il Motorola Moto G52 è stato ed è ancora oggi il best buy della fascia economica dei medio gamma. Ha tutto: prestazioni più che buone, autonomia extralarge e display AMOLED. Chiedere di più a un telefono che veleggia costantemente intorno ai 230-210 euro è davvero troppo. Anzi, forse no. Si può ad esempio chiedere che il prezzo scenda sotto i 200 euro. Detto, fatto. Tra le offerte del giorno di unieuro.it c’è anche il Moto G52, in offerta a 199 euro per effetto del 33% sul prezzo di listino, a cui si aggiunge un extra sconto del 5% direttamente in carrello.

Motorola Moto G52 in sconto del 33% sul sito di Unieuro

Fin dal display, un AMOLED da 6,6″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90 Hz, il G52 di Motorola vuole fare le cose fatte in grande. A questo poi si somma una godibilità d’uso che ha pochi rivali in questa fascia di prezzo, merito di un Android qui in versione stock (con l’aggiunta delle solite “motoralate”) e di un processore azzeccato come lo Snapdragon 680. Il modello in offerta presenta l’accoppiata 128GB di memoria interna e 4GB di RAM, con la prima espandibile tramite microSD.

Ma il suo vero punto di forza è la batteria da 5.000 mAh a cui associa una carica a 30W. Risultato? Batteryphone assoluto, con la possibilità di coprire fino a due giornate con un utilizzo normale. Il comparto camere si difende ugualmente bene: la camera principale ha un sensore da 50MP e un’apertura f/1.8; c’è anche l’ultra grandangolare, che in questa fascia di prezzo spesso manca all’appello.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro sul Motorola Moto G52, così da risparmiare 100 euro sul prezzo di listino nonché 30 euro rispetto al prezzo in promo sul sito ufficiale. E se te lo stai chiedendo sì, acquistandolo sul sito di Unieuro risparmierai anche rispetto all’acquisto su Amazon, dove è in offerta a 207 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.