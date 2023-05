Motorola Moto G52 a meno di 200€: BEST BUY con lo sconto del 34%

Se state cercando un buon telefono di fascia media Android e volete spendere poco, vi consigliamo l’ottimo Moto G52 di Motorola, un dispositivo compatto, versatile. Oggi si trova in super sconto al prezzo speciale di soli 199,00€ al posto di 299,00€ con spese di spedizione incluse. Il risparmio è del 34%; capite bene che è molto vantaggioso e si risparmia circa 100€ sul valore di listino, mica poco. La consegna è celere e immediata; grazie al servizio di Amazon Prime il dispositivo sarà vostro in pochissimi giorni a casa vostra o al vostro domicilio. Ci sarà la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si potrà far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Si può perfino dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Cosa aspettate?

Motorola Moto G52 su Amazon: Best Buy assoluto

Questo è uno smartphone eccezionale, dotato di uno schermo OLED da 6,5 pollici FullHD+ con refresh rate da 90 Hz per fluido, perfetto per la visualizzazione dei film e dei contenuti in streaming on demand. Ottimo anche il comparto fotografico con tre sensori da 50 Megapixel e due lenti aggiuntive. Così facendo potrete catturare splendidi ritratti, fotografie magnifiche anche al buio, bellissimi primi piani e video di qualità cinematografica.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 680 che fa girare fluidi tutti i software e c’è perfino un modem 4G LTE correlato; l’autonomia è al top grazie alla batteria da 5000 mAh che si ricarica velocemente con la tecnologia Turbo Power da 33W. Il tutto viene coadiuvato da 6 GB di RAM e da 128 GB di Storage ulteriormente espandibile con microSD da 1 TB. A soli 199,00€ è il best buy del giorno.

