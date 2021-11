Moto G51 è il nuovo smartphone economico di Motorola

Motorola Moto G51 è il nuovo smartphone Android di fascia entry level dell'azienda alata che è stato presentato in queste ore in Cina in esclusiva con l'operatore telefonico China Mobile.

Motorola Moto G51 monta il nuovo SoC di Qualcomm

Le caratteristiche tecniche dello smartphone, che andremo a vedere qualche riga più in basso, sottolineano l'anima economica del prodotto: del resto, com'è possibile notare dalle immagini, anche la costruzione e il telaio rimandano a una fascia del settore popolata da dispositivi che mirano alla sostanza e poco all'aspetto.

Motorola Moto G51 monta un generoso display LCD da 6.8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e frequenza di campionamento a 240 Hz, una fotocamera punch hole centrale e cornici piuttosto ottimizzate. Posteriormente è integrato un modulo fotografico triplo con sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; la fotocamera frontale è invece da 13 MP.

La particolarità dello smartphone di Motorola è la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 480+ 5G, un chip annunciato alla fine dello scorso mese. Il processore è affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, mentre per quanto riguarda la batteria è stato introdotto un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 10 W. Il sistema operativo è come sempre Android 11, ma in questo caso con la personalizzazione MYUI 2.0.

Lo smartphone è attualmente disponibile in Cina al prezzo di 1.499 yuan, ovvero circa 200 euro al cambio; non è ancora chiaro se e quando arriverà anche nel nostro Paese, magari rebrandizzato con un altro nome.