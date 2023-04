Motorola Moto G42 conviene sempre di più: bastano 159€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

Il Motorola Moto G42 è uno degli smartphone più interessanti per gli utenti alla ricerca di un dispositivo economico e completo: con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 159 euro invece di 259 euro con uno sconto di ben 100 euro rispetto al prezzo di lancio. Lo smartphone di Motorola è dotato di un display OLED con risoluzione Full HD e può contare sul SoC Snapdragon 680 e su di una batteria da 5.000 mAh per una scheda tecnica dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto G42: ora ad un ottimo prezzo con la nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica del Motorola Moto G42, in rapporto alla fascia di prezzo, è davvero ricca e completa. Lo smartphone è dotato di un display OLED con risoluzione Full HD e refresh rate di 90 Hz che rappresenta un componente molto raro tra gli smartphone economici.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Tra le specifiche troviamo anche una batteria da 5.000 mAh ed una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Da notare anche il sensore di impronte digitali e il supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G42 al prezzo scontato di 159 euro invece di 259 euro. Lo smartphone è disponibile tramite il link qui di sotto. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato.

