Motorola moto g42 con tripla fotocamera: sconto FOLLE del 39%(Amazon)

Se sei alla ricerca di un nuovo telefono cellulare, di buona qualità ma al prezzo accessibile, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Per poco tempo ancora, approfittando subito dello sconto assolutamente pazzesco del 39%, potrai portarti a casa questo fantastico Motorola moto g42 con tripla fotocamera al prezzo folle di soli € 158,99.

Ad un prezzo particolarmente accessibile, potrai avere un ottimo telefono cellulare provvisto di un comparto fotografico con una fotocamera da 50 MP, grazie alla quale avrai la possibilità di scattare foto nitide, sia da vicino che da lontano, in ogni momento della giornate e con qualsiasi condizione di luminosità. Invece, grazie alla funzione ultra-grandangolare potrai racchiudere in una sola foto tutto quello che vedrai.

Non manca l’ottimo Display OLED 6.4″ FHD+ che ti permetterà di vedere tutti i tuoi film e le serie TV preferite con una qualità assolutamente perfetta e potrai giocare avvalendoti dello stereo speaker Dolby Atmos. Avrai la possibilità di guardare tutti i tuoi contenuti con colori realistici con una frequenza di aggiornamento molto rapida ed estremamente fluida.

La batteria da 5000 mAh ti consentirà di utilizzare questo telefono fino a due giorni senza doverlo necessariamente ricaricare. Inoltre, la ricarica rapida è garantita dalla presenza del caricatore Turbo Power da 20W. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 ti fornirà tutta la velocità di cui avrai bisogno, potrai finalmente giocare, riprodurre video in streaming e chattare con gli amici in maniera fluida e senza alcuna interruzione.

Provvisto di 4 GB di RAM e con la memoria interna da 128 GB, espandibile via microSD fino a 1 TB, questo telefono è assolutamente da non perdere a questo prezzo. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare immediatamente il Motorola moto g42 con tripla fotocamera approfittando dello sconto del 39%. Affrettati, l’offerta potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e domani potrebbe essere troppo tardi.

