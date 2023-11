Motorola Moto G32, super risparmio con il Black Friday: prezzo in frantumi

Il Motorola Moto G32 si presenta come un dispositivo che va ben oltre le aspettative. Con un design elegante e una serie di funzionalità innovative, il G32 si pone come un compagno affidabile per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti.

Normalmente proposto a 179€, oggi può essere tuo ad un prezzo estremamente scontato: lo pagherai solamente 98€! Non farti scappare questa straordinaria offerta del Black Friday 2023 di Amazon.

Il Moto G32 è equipaggiato con un display Full HD+ da 6.5 pollici con un tasso di aggiornamento di 90Hz. Questa caratteristica offre un’esperienza visiva fluida e vibrante, permettendo agli utenti di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti. La tecnologia Dolby Atmos sugli speaker stereo aggiunge un livello di profondità all’esperienza audio, trasformando la visione di video e l’ascolto di musica in un’esperienza coinvolgente.

La potente tripla fotocamera da 50 MP è una vera gioia per gli amanti della fotografia. Catturare ogni dettaglio, sia da vicino che da lontano, è reso possibile grazie alla versatilità della fotocamera, completata da un obiettivo ultra-grandangolare. Con il Moto G32, scattare foto perfette in qualsiasi condizione di luce diventa un’arte accessibile a tutti.

La batteria da 5000 mAh è un punto forte di questo dispositivo, offrendo un’autonomia che può durare fino a due giorni con la ricarica rapida Turbo Power da 10W. Questo si traduce in una libertà d’uso senza preoccupazioni, permettendo agli utenti di affrontare la giornata senza dover cercare una presa di corrente.

In termini di prestazioni, il Moto G32 è dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 680, che garantisce una fluidità nell’esecuzione delle applicazioni e dei giochi. Con una memoria RAM di 4 GB e uno spazio di archiviazione di 64 GB, c’è spazio sufficiente per immagini, video, app e altro ancora, con la possibilità di espansione fino a 1TB.

Il design sottile e leggero, con soli 8.5 mm di spessore e 182 grammi di peso, rende il Moto G32 uno degli smartphone più maneggevoli della sua categoria.

Il Motorola Moto G32 si distingue come uno smartphone completo, capace di offrire prestazioni affidabili, una fotocamera di alta qualità, una batteria durevole e un design accattivante. Non farti scappare questa offerta e acquistalo a meno di 100€ prima che le scorte esauriscono!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.