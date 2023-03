Motorola Moto G32: ora a meno di 160€ è un vero BEST BUY (-33%)

Chi è alla ricerca di uno smartphone economico ma completo può oggi puntare sulla nuova offerta Amazon dedicata al Motorola Moto G32. Lo smartphone di Motorola, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 153 euro invece di 229 euro con uno sconto del 33% rispetto al listino valido per tutte e tre le colorazioni disponibili.

Da notare che con le offerte di Amazon Warehouse, sull’usato garantito, è possibile scendere al di sotto dei 150 euro per unità in ottime condizioni. Considerando la scheda tecnica, arricchita dal SoC Snapdragon 680 e da un display Full HD, il Motorola Moto G32 è, in questo momento, lo smartphone da comprare nella fascia bassa.

Motorola Moto G32: ad un ottimo prezzo con la nuova offerta Amazon

Tra le specifiche del Motorola Moto G32 troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh. Da segnalare anche la presenza di un display Full HD con diagonale di 6,5 pollici e refresh rate di 90 Hz.

Il Motorola Moto G32 può contare, inoltre, su di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e sul sistema operativo Android 12. C’è poi il supporto Dual SIM che può, senza dubbio, tornare utile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 153 euro invece di 229 euro, con uno sconto del 33%. Puntando sulle offerte di Amazon Warehouse, invece, è possibile scendere al di sotto dei 150 euro per modelli in ottime condizioni.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.