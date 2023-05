Motorola Moto G32 è un VERO AFFARE su Amazon: bastano 142€

Il Motorola Moto G32 è uno dei migliori smartphone da comprare nella fascia bassa: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare questo modello della gamma Motorola al prezzo scontato di 142 euro invece di 229 euro, con un taglio di prezzo del 38%. L’offerta è davvero ottima e rende lo smartphone di Motorola la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un dispositivo completo da meno di 150 euro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Moto G32: a questo prezzo su Amazon è da prendere subito

Il Motorola Moto G32 presenta una scheda tecnica completa in base al prezzo di vendita. Lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 680 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage. Da notare, inoltre, la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W.

A completare la scheda tecnica dell’ottimo Motorola Moto G32 c’è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Il dispositivo di casa Motorola è Dual SIM e può contare su di un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 142 euro invece di 229 euro. A questo prezzo, lo smartphone di Motorola non ha rivali e garantisce la possibilità di sfruttare un comparto tecnico completo con un rapporto qualità/prezzo unico.

L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato, tramite il link qui di sotto.

