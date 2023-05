Motorola Moto G32 è lo smartphone da prendere a meno di 150€ su Amazon (-35%)

Per chi è alla ricerca di un ottimo smartphone a meno di 150 euro, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Il Motorola Moto G32 è disponibile al prezzo scontato di 149 euro invece di 229 euro, beneficiando di uno sconto del 35% rispetto al listino. Si tratta della scelta giusta per poter mettere le mani su di uno smartphone completo, veloce e con un’ottima autonomia, riducendo la spesa fino a meno di 150 euro. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Motorola Moto G32 in offerta su Amazon a meno di 150 euro

La scheda tecnica del Motorola Moto G32, in rapporto alla fascia di prezzo, è davvero ottima. Lo smartphone può contare sul chip Snapdragon 680 di Qualcomm che viene supportato da 4 GB di RAM e da bene 128 GB di storage, un elemento tutt’altro che scontato in questa fascia di prezzo dove molti smartphone hanno ancora 64 GB.

Da segnalare anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Il Motorola Moto G32 è dotato di una batteria da 5.000 mAh e del supporto alla ricarica rapida da 30 W. Tra le specifiche c’è spazio per il supporto Dual SIM e per un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Motorola Moto G32 al prezzo scontato di 149 euro. Lo smartphone è scontato del 35% ed è la scelta giusta per chi ha bisogno di un modello molto economico ma completo. L’offerta è disponibile di seguito.

