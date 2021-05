Moto G30 si trova in offerta su Amazon a 189,99€, lo sconto del 21% corrisponde ad un risparmio effettivo di ben 50 euro. Presentato il mese scorso, Moto G30 rappresenta una delle migliori soluzioni intorno ai 200 euro, l’offerta di oggi lo trasforma di diritto in un vero best buy.

La dotazione harware si basa su un SoC Qualcomm Snapdragon 662, 6GB di RAM e 128GB di storage interno, espandibile installando una microSD nell’apposito slot. L’ampio display da 6.5 pollici Max Vision offre una frequenza d’aggiornamento di 90Hz, garantisce al pannello un’estrema fluidità sia durante il normale utilizzo che in ambito gaming.

Il retro è costruito in policarbonato e ospita un comparto fotografico composto da ben 4 ottiche, alla principale da 64MP si aggiunge una ultra-grandangolare e due sensori per scatti macro e ritratti con effetto bokeh. Moto G30 è in grado di registrare video in FullHD fino a 60 fps.

Ad alimentare lo smartphone c’è una generosa batteria da 5.000 mAh, che consente fino a 2 giorni di utilizzo con una sola carica. Grazie alla ricarica rapida a 20W il dispositivo si ricarica in pochi minuti.

Oggi il Motorola Moto G30 è disponibile in offerta su Amazon a 189,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo di riferimento. Non manca la spedizione Prime che garantisce la consegna del prodotto entro 1-2 giorni lavorativi.

