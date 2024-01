Il Motorola moto g23 è già tuo a soli 159€ su MediaWorld

Approfitta immediatamente di una grandissima offerta disponibile su MediaWorld. Acquista il Motorola moto g23 a soli 159,99 euro, invece di 239,90 euro. Si tratta di un’ottima promozione in grado di assicurarti uno smartphone effettivamente economico, ma che non rinuncia alla qualità e alle prestazioni. La consegna gratuita è inclusa nella promozione così come la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con PayPal. Sbrigati perché gli ordini stanno inondando lo shopping online.

Motorola moto g23: tutto un altro smartphone

Il Motorola moto g23 8GB + 128GB è tutto un altro smartphone. Il suo design leggero e inconfondibile integra alla perfezione il sistema di fotocamere da 50MP. Così scatti foto spettacolari, anche al buio, ma senza rinunciare a una linea moderna e accurata della scocca. Inoltre, risulta estremamente comodo da tenere in tasca. Il display HD+ da 6,5 pollici regala immagini spettacolari dai colori vivacissimi e dai particolari estremi. Idrorepellente, non teme nemmeno l’acqua e altri liquidi.

Acquistalo subito a soli 159,99 euro, invece di 239,90 euro. Con MediaWorld, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a Tasso Zero tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.