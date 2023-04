Motorola Moto G22: un signor smartphone a soli 130€ su MediaWorld

Lo smartphone di qualità a un prezzo di poco sopra il centinaio di euro esiste grazie alle offerte MediaWorld. Infatti, in questo momento acquisti l’ottimo Motorola Moto G22 a soli 131,99 euro, invece di 219,99 euro. Stiamo parlando di uno sconto pari al 40% dal prezzo di listino. Un’ottima occasione se non vuoi spendere molto senza rinunciare a un buon prodotto.

Con un sistema a quadrupla fotocamera da 50MP puoi scattare foto eccezionali senza essere un professionista. Primi piani, scarsa luminosità, ritratti artistici e riprese ultragrandangolari saranno solo un’occasione per rendere ancora più divertente fotografare la tua vita. Il display Max Vision a 90Hz da 6,5 pollici con schermo ultragrandagolare offre una visione ottimale dei contenuti.

Motorola Moto G22: una sorpresa a pochi euro su MediaWorld

Lasciati tentare dal Motorola Moto G22 e dal suo prezzo perfetto su MediaWorld. Il suo design è elegante, ma allo stesso tempo solido e resistente. Progettato nei minimi dettagli, ti permetterà di svolgere tutte le tue attività quotidiane con stile. La sua batteria da 5000 mAh è capiente e ti lascerà lavorare, giocare e mandare messaggi più a lungo.

Dotato di un processore MediaTek Helio G37, risponderà velocemente a ogni tocco, pressione e scorrimento. Le sue prestazioni sono eccezionali assicurandoti un’esperienza eccellente. Sblocca il telefono in un attimo grazie al lettore di impronte digitali o con riconoscimento facciale. Sbrigati perché potrebbe terminare in un attimo. Mettilo in carrello a soli 131,99 euro, invece di 219,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.