Motorola Moto G22: il mediogamma che costa meno di 120€ su Amazon

Oggi vi parliamo di uno smartphone di fascia media che, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa con soli 119,00€, spese di spedizione incluse. Il costo è assolutamente irrisorio per un telefono capace di fare tutto e con un rapporto qualità-prezzo strepitoso. Si chiama Motorola Moto G22 e viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e sappiate che ci sarà anche la consegna celere in pochissimi giorni presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Motorola Moto G22: le sue caratteristiche complete

Il Moto G22 è dotato di un ampio display da 6,6 pollici con risoluzione HD+: colori vividi e dettagli nitidi, così avrete sempre un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per la visione di contenuti multimediali, la navigazione online e l’uso di social network. Sotto la scocca del device troviamo un processore Octa-Core che garantisce prestazioni fluide per il multitasking e l’esecuzione delle app più impegnative. Con una generosa RAM, il dispositivo sarà in grado di gestire facilmente più attività contemporaneamente senza il minimo lag. Troviamo una quad-camera posteriore da 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP. Questa configurazione permette di scattare foto dettagliate e nitide in qualsiasi situazione di luce, catturare splendidi scatti grandangolari e ottenere video di qualità cinematografica, pronti per essere editati al volo e postati sui social.

Con una batteria ad alta capacità da 5000 mAh, il midrange di Lenovo può accompagnarvi per tutto il giorno con un uso intensivo senza dover mai passare dalla corrente. Il Moto G22 offre un’esperienza Android puro, con poche personalizzazioni del sistema operativo. Questo non solo garantisce una navigazione veloce e intuitiva, ma significa anche che gli aggiornamenti del sistema saranno tempestivi e garantiti per un bel po’ di tempo. A soli 119,00€ questo smartphone è un vero best buy; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.