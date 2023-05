Motorola Moto G22 in SUPER offerta a 129€ da Unieuro

Il Motorola Moto G22 ha due qualità che tutti gli altri nuovi base di gamma non hanno: una fotocamera eccellente e un’autonomia infinita. Due dettagli che riescono a fare la differenza, soprattutto alla fascia di prezzo a cui ci stiamo riferendo. Perché se è vero che il prezzo di listino è pari a 219 euro, è altrettanto vero che con l’ultima offerta di Unieuro il costo crolla a 129 euro. Ecco, questo è un affare con la A maiuscola.

Motorola Moto G22 in sconto del 41% sul sito di Unieuro

Come accennato nell’introduzione, i due punti di forza del Moto G22 sono la fotocamera e la durata della batteria. Iniziamo dalla prima: quadrupla camera da 50MP, per risultati finali davvero sorprendenti, i migliori nella fascia di prezzo fino a 150 euro. C’è poi la batteria da 5.000 mAh, per una durata che raggiunge agevolmente i due giorni di utilizzo (un’eternità rispetto all’autonomia di quasi tutti gli altri telefoni). Per il resto è un telefono con caratteristiche da base gamma: schermo da 6,5 pollici, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB con una microSD), più un processore octa core Helio G37 di MediaTek.

Le spese della spedizione sono offerte da Unieuro. In più, se vuoi, puoi scegliere di ritirare il telefono in negozio senza spese aggiuntive. In fase di check-out hai inoltre la possibilità di chiedere il pagamento in tre comode rate da 43 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal.

Aggiungi al carrello ora il Motorola Moto G22 per approfittare dell’ultima offerta di Unieuro e risparmiare così la bellezza di 90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.