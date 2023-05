Motorola Moto G22: il mediogamma che costa solo 125€ su Amazon

Oggi vogliamo consigliarvi l’acquisto di uno smartphone di fascia media davvero frizzante; si chiama Motorola Moto G22 ed è un prodotto che ha riscosso un successo incredibile in questi ultimi mesi. Pensate che il dispositivo si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 125,00€ grazie agli sconti folli di Amazon. Il costo originale sarebbe di soli 219,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Mica male per un terminale in grado di fare tutto e con un design alla moda e accattivante. Il nostro consiglio è quello di sbrigarvi perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve. Nello specifico, il modello che vi consigliamo è quello in colorazione Cosmic Black con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di Storage interno, espandibile mediante microSD.

Motorola Moto G22: a questo prezzo non puoi proprio ignorarlo

Acquistando questo smartphone da Amazon riceverete le spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna sarà celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Ricordiamo che c’è la possibilità di fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto ma anche di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con il sistema interno al sito o mediante Cofidis. Dulcis in fundo, stiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Il Motorola Moto G22 è un dispositivo fantastico, dotato di un meraviglioso display da 6,5 pollici con refresh rate di 90 Hz, con un processore potente quad-core e con una batteria da 5000 mAh che si ricarica in un lampo. La scheda tecnica di questo midrange è da vero fuoriclasse e se pensate che costa solo 125,00€, capirete benissimo che ci troviamo di fronte ad un best buy senza paragoni a questa cifra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.