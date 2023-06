Motorola Moto g22 è il BEST BUY che non ti aspetti: -43% su Amazon

La giornata si apre con un super sconto su Amazon per lo smartphone Android Motorola Moto g22. Infatti, complice un calo di prezzo del 43%, il device Android può essere tuo al prezzo shock di appena 124€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione extra.

Nonostante il prezzo evidentemente super economico lo smartphone a marchio Motorola è molto valido sotto diversi punti di vista: è ideale per telefonare, chattare, navigare in rete, ascoltare musica, guardare video e molto altro ancora.

Appena 124€ su Amazon per l’ottimo Motorola Moto g22: affare d’oro

Motorola Moto g22 è caratterizzato da un pannello da 6.5 pollici super smooth a 90 Hz – non è una cosa da tutti, a maggior ragione in questa fascia di prezzo -, monta un potente processore octa core e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna tutto il giorno senza fatica.

Come se non bastasse, lo smartphone di Motorola impiega anche un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da 50 MP: scatta foto e registra video ad altissima risoluzione per rivevere i tuoi momenti preferiti con dettagli sempre eccellenti.

A questo prezzo non puoi trovare device con un miglior rapporto qualità/prezzo: mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.